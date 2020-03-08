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عضو القومي للمرأة: السيدة المصرية مميزة عن باقي نساء العالم

الأحد 08/مارس/2020 - 04:56 م
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الدكتورة أحلام حنفي
الدكتورة أحلام حنفي
رقية جمال
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قالت الدكتورة أحلام حنفي، عضو المجلس القومي للمرأة، إننا نشهد الآن مساواة بين الرجل والمرأة في مصر في كل شيء، منوهة بأن الله سبحانه وتعالى كرم المرأة منذ عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم -.

وأضافت أحلام حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن مصر أصبح بها وزيرة وسفيرة وقاضية وأفراد شرطة وجيش وعالمة تقوم بإجراء أبحاث، معقبة: "مفيش فرق بين المرأة المصرية وأي سيدة في العالم، إحنا مميزين ومكرمين عن باقي نساء العالم".

وشددت عضو المجلس القومي للمرأة، على أن ما وصلت إليه المرأة سببه دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم للمرأة وتعزيزه لها، وهو ما جعلها في مقدمة الصفوف دائمًا، منوهة بانهم يطالبوا أن تزيد نسبة تميل المرأة بالبرلمان لـ 30% في الدستور، وليس كوته مؤقتة، معقبة: "دي حقوق أخدناها ومش هنرجع ورا خطوة".
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