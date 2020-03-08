تركيا تسعي للاستحواذ على جزء من الاستثمارات الليبية (فيديو)





تعتبر تركيا في طريقها للاستحواذ على جزء كبير من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا، خاصة في مجال إعادة الإعمار بقيمة تصل إلى 120 مليار دولار.





وقال رئيس المجلس التركي الليبي للعلاقات الاقتصادية مرتضى كارنفيل: إن " اتفاقا تجاريا سيبرم قريبا مع حكومة السراج"، داعياً المستثمرين الأتراك على انتهاز الفرصة في ليبيا، متوقعا وصول الاتفاقات التجارية في ليبيا إلى 120 مليار دولار، حسب ما كشفت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.





وأشار كارنفيل إلى وجود مشاريع تركية في ليبيا بقيمة 19 مليار دولار، لكنها لم تنجز حتى الآن بسبب الاضطرابات الحالية، حسب ما ذكرت منصة "مداد نيوز".





كما تعتبر حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج ليست في موضع يمكنها من رفض العروض التركية، التي تريد الانفراد وحدها بإعادة الإعمار، خاصة بعد إبرام اتفاقيات عسكرية وبحرية مع تركيا، وإرسال تركيا لمقاتلين لدعم الوفاق في مواجهة الجيش الليبي.







