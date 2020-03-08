في يومهن العالمي.. سيدات الفرستق يساندن أزواجهن في صناعة الفخار

تتسارع إيدهن الماهرة مع طلوع فجر كل يوم جديد مع عصافير النيل الآتية من فرع رشيد لتنتج من الأواني الفخارية والخزف المتراصه في أحد الأزقه المطلة على فرع نهر النيل المار بقرية الفرستق التابعة لمركز بسيون فى محافظة الغربية لوحه فنية ذاعت سيطها فى ربوع مصر وخارجها لتحتل بمصنع الحرمين البويات المركز الرابع على مستوى الجمهوريه والمركز الأول في صناعة الفخار.



في يومهن العالمي كان لـ "الفجر" جولة في قرية الفرستق لرصد معايشة لسيدات القرية المكافحات من أجل مسانده أزواجهن لتربية أبنائهن لنلتقى بمجموعه من الفتيات يجلسن وضع القرفصاء ويمسكن فى ايدهن الطمى البنى وأمامهن معدات إعداد الاوانى الفخارية وهن مندمجين فى حكاوى يومهن فتقول "زينب" تلك الثلاثينة التى تملك الشجاعه فى التحدث عن حرفتها بينما امتنعت صديقاتها لخجلهن لنبدأ حديثها قائلة "أنها من سكان القرية كان يعمل يمتلك والدها ورشه صغيره داخل منزلهم لعمل الأواني الفخارية وكانت تعمل هى والدتها وشقيقاتها اللاتى تزوجن قبل فترة وتركتا القرية، ومن ثم تزوجت هى الأخرى لأحد رجال القرية الذى يعمل فى الحرفه نفسه فوجدت نفسها نساند زوجها بعد والدها".



لتكمل أن الحرفه فى هذه القرية متوارثه وذلك بفعل وجود فرع نهر النيل المار من قريتهم والذى يمدهم بالطمى فخرجوا جميعا لا يعلمون متى بدأت الحرفه ربما كانت حرفه أول إنسان دابت رجله داخل هذه القطعه قبل ألاف السنوات، يعمل جميع شكان القرية بها سواء فى المصانع الكبرى او فى ورش صغيره داخل منازلهم من رجال ونساء وأطفال.



وعن نفسها فتقول "تزوجت وبعد سنوات أنجبت ٣ أطفال جميعهم حاليا فى المراحل الدراسية المختلفه وازدادت بشكل كبير الاعباء على زوجها الذى يتقاضي راتبه باليوم فقررت أن تقف فى كتفه وتسانده حال نساء القرية جميعهم قائلة" العيشة بقت صعبة والشغل مش عيب ولا حرام".



أما عن يومها فتروى استيقظ فى الخامسه صباحا لارتب منزلى واعد أولادى للذهاب المدارس ومن ثم أوقظ زوجى ووأذهب مع جارتى للمصنع الذى يبعد عن منزلى عده خطوات قليلة وببدأ عملى فى الثامنه صباحا حتى الثانية بعد الظهر ومن ثم أعود لمنزلى لاعد لأولادى طعامهم.



وعن مراحل التصنيع توضح أن الموضوع بالنسبة لها فى غاية السهولة حيث تبدأ بمرحلة العجينة، وهى خلط التراب بالماء وتركه فترة حتى يختمر ويتم التعامل معه وتقطيعه لقطع صغيرة تشبه قطع العجين الدائرية فى حجم كف اليد، ومن ثم تشكيلها بكافة أشكال الأوانى والأكواب، موضحه أنها تستطيع تشكيل كافة أنواع الآنية والأكواب والتحف والأنتيكات والقطع الجمالية، وبعض أشكال الحيوانات، والرموز التعبيرية.



وأضافت مراحل الفخار تبدءً من عجين الطين، مرورًا بصناعة الأوانى، والتشكيل والزخرفة، والرسم، والتلوين، والنشر فى الشمس لمدة يوم، ثم دخول الفرن على درجة حرارة تتجاوز 1800 درجة مئوية، وبعد انتهائها يكون المنتج جاهز ويبدأ فى التغليف للطرح فى السوق المحلى أو الدولي.



وتابعت "سامية" أحد فتيات القرية التي تعمل بالحرفة، أنها تعمل منذ 5 سنوات هي وزميلاتها لتساعد أهلها، حيث يتراوح أجرها ما بين 70 إلى 100 في اليوم، مضيفة أنها تستمتع بالعمل في حرفة صناعة الفخار وتعتبرها مهنة شريفة وبناكل منها".

