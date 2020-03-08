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تصريح ناري.. سترلينج يهدد ليفربول
الأحد 08/مارس/2020 - 04:48 م
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وكالات
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هدد النجم الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي فريق ليفربول بعودة قوة السيتي في الموسم المقبل.
وقال رحيم سترلينج: "ليفربول كان أفضل بكثير من الجميع في الدوري وكان ثابتًا، ولهذا السبب هم في صدارة الدوري".
وأكمل: "لقد تباطأنا، لم نحافظ على معاييرنا التي نعرف أننا نستطيع الحفاظ عليها، من الآن وحتى نهاية الموسم، علينا أن نحاول الفوز في كل مباراة".
وتابع: "لقد فزنا بالدوري مرتين على التوالي، الآن ليفربول يفوز في هذه المرحلة الزمنية، لكنني متأكد من أننا سنكون جاهزين للموسم المقبل بالتأكيد سيكون رد فعل هائلاً".
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