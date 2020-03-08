'الأعلى للإعلام' يقر إخطارات الصحف تمهيدًا لإصدار لائحة التراخيص

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد؛ ناقش خلاله الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.





وناقش الاجتماع كيفية توفيق أوضاع القنوات بحضور أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة شركة نايل سات وزير الإعلام الأسبق، وأعضاء المجلس.



