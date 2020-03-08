رئيسة القومي للمرأة: ربما يأتي بعد السيسي من لا يؤمن بحقوقنا

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، الرئيس الأسبق للمجلس القومي للمرأة، إن المرأة العربية حصلت مؤخرًا على حقوق كثيرة وتشريعات مهمة جدًا، وهذا لا يعني أنها حصلت على كافة حقوقها، مشددة على أن نصف القوى البشرية لا يعمل ولا يعطي للدولة، وهذا سر تأخر مصر في الترتيب العالمي.





وأضافت ميرفت التلاوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن الأمية والجهل والفقر وخاصة في الريف بالنسبة للمرأة مهمة جديدة يجب القضاء عليها، منوهة بأن الثقافة المجتمعية ضد المرأة المصرية مازالت سيئة رغم اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بملف المرأة.



