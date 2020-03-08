Advertisements
رئيسة القومي للمرأة: ربما يأتي بعد السيسي من لا يؤمن بحقوقنا
الأحد 08/مارس/2020 - 04:45 م
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
قالت السفيرة ميرفت التلاوي، الرئيس الأسبق للمجلس القومي للمرأة، إن المرأة العربية حصلت مؤخرًا على حقوق كثيرة وتشريعات مهمة جدًا، وهذا لا يعني أنها حصلت على كافة حقوقها، مشددة على أن نصف القوى البشرية لا يعمل ولا يعطي للدولة، وهذا سر تأخر مصر في الترتيب العالمي.
وأضافت ميرفت التلاوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن الأمية والجهل والفقر وخاصة في الريف بالنسبة للمرأة مهمة جديدة يجب القضاء عليها، منوهة بأن الثقافة المجتمعية ضد المرأة المصرية مازالت سيئة رغم اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بملف المرأة.
وشددت الرئيس الأسبق للمجلس القومي للمرأة، على أهمية دور الإعلام والمساجد والكنائس في القضاء على الموروثات الثقافية السيئة، معقبة: "لا التشريع الرقابي ولا القوانين نافعة، لا الدين قال عن ختان الإناث ولا التشريعات، فالعادات والتقاليد تغلبت على الشرع والقوانين"، مناشدة المرأة المصرية أن تكون حارس آمين على حقوقها، فربما يأتي رئيس أخر بعد الرئيس السيسي لا يؤمن بحقوق المرأة، فالمرأة لم تحصل على حقوقها بالساهل، ولابد أن تحافظ على هذه الحقوق.
Advertisements