مُطران البلينا ينعي رئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

نعى الأنبا ويصا، مطران إيبارشية البلينا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الانبا صرابامون، اسقف ورئيس دير الانبا بيشوي بوادي النطرون.





وقدم ويصا خالص العزاء لقداسة البابا المعظم الانبا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ومجمع رهبان دير الانبا بيشوي العامر، في رحيل الفقيد.





وطالب مطران البلينا الي مجمع رهبان الدير ولكل الكنيسة القبطية، عزاء الروح القدس، وصلوات نيافته عن الكنيسة وشعبها امام عرش النعمة.





كان مجمع دير الأنبا بيشوي قد أعلن فجر اليوم الأحد، رحيل الأنبا صرابامون، رئيس الدير، عقب تعرضه لأزمة صحية الأيام الماضية نُقل على إثرها للمستشفى السلام بالمهندسين لتلقي العلاج.





ومن المُقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجنازة، في دير الانبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة لفيف من الأباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، الثلاثاء المقبل، وسط حضور مجمع رهبان الدير، ومحبي واسرة الأسقف الراحل.





ولد الراحل صرابامون في الحادي والعشرون من شهر فبراير عام 1937 بميلاد عازر قليد بسطاورس، وترهب في دير السريان العامر في ٨ 12 ١٩٥٩م.





ورسم قسًّا في ٢٤2 ١٩٦٣م ثم رقي قمصًا في 257 ١٩٦٧م.



