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بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير

الأحد 08/مارس/2020 - 04:31 م
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جماهير برشلونة
جماهير برشلونة
مصطفى صابر
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غضب نجم برشلونة اللاعب جوردي ألبا بسبب صيحات الاستهجان من مشجعي ​الفريق الكتالوني خلال مباراة ريال سوسيداد، في حين دافع أيضًا عن مساعد مدرب النادي إيدر سارابيا.


وقال ألبا: "لا أحد يحب اللعب بشكل سيء أو كيف نلعب في الوقت الراهن، لكنني لا أحب عندما يتم إطلاق صافرات الاستهجان في الدقيقة 15.

وأكمل: " لا أحد يحب ذلك خاصة على ملعبنا، موقفنا جيد وجميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم في الملعب. تماماً كما نحترم الجميع، فإنهم أيضًا يجب أن يحترمونا".


وأضاف: "يبدو الأمر كما لو أن سارابيا قتل شخصًا. ألا يستطيع طاقم التدريب التعبير عن نفسه كما يريد؟ التعليقات التي أدلى بها طبيعية جدا".

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