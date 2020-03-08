بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير

غضب نجم برشلونة اللاعب جوردي ألبا بسبب صيحات الاستهجان من مشجعي ​الفريق الكتالوني خلال مباراة ريال سوسيداد، في حين دافع أيضًا عن مساعد مدرب النادي إيدر سارابيا.









وقال ألبا: "لا أحد يحب اللعب بشكل سيء أو كيف نلعب في الوقت الراهن، لكنني لا أحب عندما يتم إطلاق صافرات الاستهجان في الدقيقة 15.





وأكمل: " لا أحد يحب ذلك خاصة على ملعبنا، موقفنا جيد وجميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم في الملعب. تماماً كما نحترم الجميع، فإنهم أيضًا يجب أن يحترمونا".









وأضاف: "يبدو الأمر كما لو أن سارابيا قتل شخصًا. ألا يستطيع طاقم التدريب التعبير عن نفسه كما يريد؟ التعليقات التي أدلى بها طبيعية جدا".



