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القومي للمرأة: 50% من العاملين بالبحث العلمي سيدات يمثلن اعتزازا لنا

الأحد 08/مارس/2020 - 04:28 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقًا وعضو المجلس القومي للمرأة، إن الخدمات والتوعية تقدم للمرأة من كافة فئات الشعب، منوهة بأن المرأة المتعلمة والمثقفة وأستاذة الجامعة تمثل 50% من العاملين بالبحث العلمي، وهذا مصدر اعتزاز لنا قوة المرأة في رفع مستوى البحث العلمي. 

وأضافت نادية زخاري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن المجلس القومي للمرأة يصل للسيدات في كافة الأماكن والمحافظات على مستوى الجمهورية، وهناك العديد من أنشطة التوعية للمرأة بالتغذية السليمة والاكتشاف المبكر للأمراض وخطورة الإدمان والتدخين.

وتابعت وزيرة البحث العلمي سابقًا وعضو المجلس القومي للمرأة، أن لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة تخاطب المرأة المتعلمة القوية المثقفة للاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تنفيذ مشروعات للمرأة للإعالة.
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الكلمات المفتاحية

القومي للمرأة البحث العلمي اخبار مصر

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