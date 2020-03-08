القومي للمرأة: 50% من العاملين بالبحث العلمي سيدات يمثلن اعتزازا لنا

قالت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقًا وعضو المجلس القومي للمرأة، إن الخدمات والتوعية تقدم للمرأة من كافة فئات الشعب، منوهة بأن المرأة المتعلمة والمثقفة وأستاذة الجامعة تمثل 50% من العاملين بالبحث العلمي، وهذا مصدر اعتزاز لنا قوة المرأة في رفع مستوى البحث العلمي.





وأضافت نادية زخاري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن المجلس القومي للمرأة يصل للسيدات في كافة الأماكن والمحافظات على مستوى الجمهورية، وهناك العديد من أنشطة التوعية للمرأة بالتغذية السليمة والاكتشاف المبكر للأمراض وخطورة الإدمان والتدخين.



