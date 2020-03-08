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"بجاكت جملي".. هكذا أطل محمد محمود عبدالعزيز على جمهوره عبر "إنستجرام"

الأحد 08/مارس/2020 - 05:16 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز صورة جديدة له على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد ظهر ''عبدالعزيز" في هذه الصورة خاضعا لإحدى جلسات التصوير، مرتديا بنطال من اللون الأسود مع بلوفر من اللون الأسود وفوقه جاكت جلدا من اللون الجملي.

وكتب "عبدالعزيز'' على هذه الصورة قائلا: يا مسهل يا كريم يارب، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا، مضيفا لإشارات لصفحة المصور الخاص به.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منور يا نجم، الله يرحمهم ويرحم أمواتنا جميعا.


وفي سياق أخر قدم "عبدالعزيز" العديد من المسلسلات منها ظل الرئيس، كلبش، فوق السحاب، الأب الروحي، طاقة نور، بعد البداية، قيد عائلي، جبل الحلال، باب الخلق.

وشارك "عبد العزيز" في عدة أفلام منها اللي اختشوا ماتوا، رحلة مشبوهة، الكنز، شباب على الهوا، كذلك في الزمالك، النمس.

 
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يا مسهل يا كريم يا رب 😊... شكراً @forsh_focus_photographer . شكراً @zizosalon . شكراً @ahmedalsheerif . (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) #مصر #محمد_محمود_عبدالعزبز #محمد_محمود_عبد_العزيز #محمود_عبدالعزيز #محمود_عبد_العزيز #مجموعة_فنون_مصر #mohamed_mahmoud_abdelaziz #mohamed_mahmoud_abd_elaziz #mahmoud_abdelaziz #mahmoud_abd_elaziz #egypt #egyptian_arts_group #photography #egyptian #cinema #actor #producer #hollywood #paris #uae #saudiarabia #kuwait #jordan #lebanon #algeria #morocco #france #canada #oman #lybia

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