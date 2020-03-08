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تفكيك شبكة مخدرات بمجاز الباب: حجز 160غرام من 'الكوكايين' و أكثر من 20 ألف دينار و5500 أورو

الأحد 08/مارس/2020 - 03:52 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة والفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بالكاف، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 05 و06 مارس 2020، من ضبط شخصين (64 و44 سنة قاطنين ولاية الكاف أحدهما من ذوي السّوابق العدليّة) على متن شاحنة بجهة مجاز الباب ولاية باجة، بحوزتهما كمية هامّة من مخدّر عجين "التكروري" تزن حوالي 27 كلغ.

وبالتحرّي معهما، إعترفا أنهما تسلّما كمية المخدّرات المذكورة من شخص أصيل الجهة، وكانا يعتزمان نقلها وتسليمها إلى شخص (41 سنة يحمل جنسيّة إحدى الدّول المجاورة) بجهة المرسى تونس العاصمة، والذي أمكن إلقاء القبض عليه، وبتفتيش منزله تفتيشا دقيقا تمّ العثور على 08 كبسولات من مخدّر "الكوكايين" تزن 160 غرام ومبلغا ماليّا قدره 13 ألف دينار متأتٍ من عائدات ترويج المخدّرات، وسيّارة تبيّن أنها على ملك شخص مودع بالسّجن ومحكوم عليه 10 سنوات سجنا من أجل قضايا مخدّرات، وبتفتيشها تم العثور بها على مبلغ مالي ثانٍ قدره 7400 دينار و5500 "أورو".

وبالتنقل في مناسبة ثانية إلى جهة ساقية سيدي يوسف ونصب كمين محكم، تمّ إثره ضبط المروّج الرّئيسي (54 سنة) والذي بالتحرّي معه إعترف بتحوّزه على كمية أخرى من المخدّرات مخفيّة بإحدى جبال الجهة، كان قد تسلّمها من شخص من دولة مجاورة، وبالتوغّل في الجبل المذكور تمّ العثور على 22 كلغ من مخدّر عجين "التكروري".

وباستشارة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
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