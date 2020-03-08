Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني يشيد بجهود "التعليم العالي" في إعداد لقاح لمواجهة كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 03:57 م
Advertisements
المسعود
المسعود
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أشاد محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالمساعي التي تقوم بها وزاة التعليم العالي، والمراكز البحثية التابعة لها، لإعداد أبحاث لإنتاج وإعداد لقاح لمواجهة فيروس كورونا.

وقال: إن الحكومة عزمت على محاربة هذا الفيروس وتسخر إمكانيات كل جهة لمواجهته بطريقة مختلفة، وذلك في إطار خطة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواقئية لعدم تفشي هذا الفيروس في مصر.

وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن المراكز البحثية يتوافر فيها الباحثين المتميزن الذين سيستطيعون إنتاج الأمصال والعلاج اللازم لهذا الفيروس.

وأردف أن ذلك بفضل الإمكانيات التي تسعى الوزارة لتوفرها لهؤلاء الباحثين، لسرعة إعداد لقاح لمواجهة فيروس كورونا، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم من أجل تهيئة المناخ المناسب لهم للحصول على نتائج إيجابية يكون لها مردود عالمي.

وطالب "المسعود" جميع الجهات المعنية، بدعم المراكز البحثية بكافة الإمكانيات للإسراع في مسألة إنتاج علاج للفيروس، خاصة وأن وزارة التعليم العالي أعلنت عن امتلاكها خطط بدلية للتعامل مع الموقف، فضلا عن التنسيق الكامل من قبل الوزارة مع الطب الوقائي بوزارة الصحة، لتوفير مساحة أكبر في حالة وجود عزل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي مجلس النواب لقاح كورونا كورونا علي عبد العال رئيس البرلمان برلماني النواب التعليم العالي البرلمان أخبار البرلمان

أخبار تهمك

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل معاون قسم شرطة البساتين في واقعة قتل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ ساعة و 12 دقيقة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ 40 دقيقة

مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد

منذ ساعة و 10 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

الملعب الأقرب لاستضافة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

01:20 م

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

02:58 م

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status