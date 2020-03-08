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برلماني يشيد بجهود "التعليم العالي" في إعداد لقاح لمواجهة كورونا
الأحد 08/مارس/2020 - 03:57 م
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عبداللطيف هيبة
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أشاد محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالمساعي التي تقوم بها وزاة التعليم العالي، والمراكز البحثية التابعة لها، لإعداد أبحاث لإنتاج وإعداد لقاح لمواجهة فيروس كورونا.
وقال: إن الحكومة عزمت على محاربة هذا الفيروس وتسخر إمكانيات كل جهة لمواجهته بطريقة مختلفة، وذلك في إطار خطة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواقئية لعدم تفشي هذا الفيروس في مصر.
وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن المراكز البحثية يتوافر فيها الباحثين المتميزن الذين سيستطيعون إنتاج الأمصال والعلاج اللازم لهذا الفيروس.
وأردف أن ذلك بفضل الإمكانيات التي تسعى الوزارة لتوفرها لهؤلاء الباحثين، لسرعة إعداد لقاح لمواجهة فيروس كورونا، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم من أجل تهيئة المناخ المناسب لهم للحصول على نتائج إيجابية يكون لها مردود عالمي.
وطالب "المسعود" جميع الجهات المعنية، بدعم المراكز البحثية بكافة الإمكانيات للإسراع في مسألة إنتاج علاج للفيروس، خاصة وأن وزارة التعليم العالي أعلنت عن امتلاكها خطط بدلية للتعامل مع الموقف، فضلا عن التنسيق الكامل من قبل الوزارة مع الطب الوقائي بوزارة الصحة، لتوفير مساحة أكبر في حالة وجود عزل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
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