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فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

الأحد 08/مارس/2020 - 03:57 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
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وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نصيحة لنجم الفريق من أجل العودة إلى التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة.

وكان أحمد الشيخ لاعب الفريق، طلب عقد جلسة مع المدير الفني من أجل الاستفسار حول أسباب الاقتصار على مشاركته بديلًا في المباريات الأخيرة، وعدم الاستعانة به بشكل أساسي.

وحرص فايلر على أن يُبرز سلبيات اللاعب من أجل معالجتها، حيث طلب منه العمل على حل بعض مشكلاته الدفاعية والتي تتعلق بالتغطية في الهجمات المرتدة للمنافسين.

كما أكد فايلر على إمكانيات اللاعب الكبيرة إلا أنه يمتلك مشكلة نقل الكرة بشكل بطيء وهو ما يعطل معظم هجمات الفريق، مطالبًا له بضرورة اللعب بشكل أسرع وبذل المزيد من الجهد بالتدريبات حتى يمكنه الاستعانه به في المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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