اعتراف جديد لأردوغان: مقتل 59 جنديًا تركيًا في إدلب

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بمقتل 59 جنديا تركيا في مدينة إدلب السورية منذ إطلاق عملية "درع الربيع".

وقد شن إرهابيو هيئة تحرير الشام، هجومًا واسع النطاق على مواقع قوات الحكومة السورية في 27 فبراير الماضي، ما اضطر الجيش السوري لشن عملية عسكرية ردا على الهجوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم قصف العسكريين الأتراك، الذين كان لا ينبغي تواجدهم في الأماكن التي يشن منها الإرهابيون هجماتهم.