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نابولي يحاول إنقاذ مهاجم ريال مدريد من جحيم زيدان

الأحد 08/مارس/2020 - 03:33 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تشير عدة تقارير إسبانية، أن نادي نابولي الإيطالي يسعى لضم مهاجم ريال مدريد الإسباني لوكا يوفيتش في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وزعمت صحيفة "آس" الإسبانية، أن نادي نابولي يراقب وضعية الصربي الدولي مع ريال مدريد.


وأضافت آس، أن نادي الجنوب الإيطالي سيحاول إستغلال إبتعاد يوفيتش عن المشاركات مع النادي الملكي، ومن ثم التقدم بعرض رسمي للتعاقد معه في الصيف.


ويرتبط نادي نابولي بعلاقة قوية مع "فالي رمضاني" وكيل أعمال يوفيتش، وهو في الوقت نفسه وكيل أعمال نجوم نابولي كاليدو كوليبالي ودييجو ديمي ونيكولا ماكسيموفيتش.


وتشير تقارير إيطالية، لأن ثنائي نابولي خوسيه كاييخون وأركاديوش ميليك قد يغادران الفريق بنهاية الموسم، لذلك يريد النادي الإيطالي ضم يوفيتش لسد الفراغ المتوقع في خط الهجوم.


وإنضم صاحب الـ22 عاماً لصفوف ريال مدريد قادماً من إنتراخت فرانكفورت الألماني خلال الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو.


وكانت عديد الآمال معقودة على يوفيتش للتألق مع النادي الملكي، بعد تألقه الشديد مع النادي الألماني خلال الموسم الماضي، إلا إن يوفيتش لم يتمكن من إجتذاب ثقة مدربه زين الدين زيدان.


وكانت تقارير إسبانية قد أشارت لتوتر العلاقة بين زيدان ويوفيتش، بالإضافة لصعوبة التواصل بينهما داخل النادي الملكي.

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