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المجلس القومي بقنا: المرأة العمود الفقري للتنشئة المجتمعية (صور)

الأحد 08/مارس/2020 - 03:35 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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احتفل فرع المجلس القومي للمرأة في قنا بالتعاون مع مجمع إعلام قنا، اليوم الأحد، باليوم العالمي للمرأة، تحت شعار "جيل المساواة"، تحت إشراف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وهنأ محافظ قنا المرأة المصرية والقنائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام، مؤكدًا على تقديره وامتنانه لدور المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القنائية بصفة خاصة، مثمنا أدوارها في المجتمع كأم وأخت وبنت وشريكة في البيت والعمل.

وأوضح: أن شهر مارس مليء بالاحتفالات بدأت بعيد قنا القومي يوم 3 مارس ثم احتفال اليوم ثم يوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس واخيرا عيد الأم الموافق 21 من الشهر نفسه، مؤكدا أن الدولة أولت المرأة اهتماما خاصا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث أعلن سيادته عام 2017 عاما للمرأة المصرية.

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى سعدي، أن المرأة أثبتت على مر العصور أنها أساس الأمن والاستقرار ودافع قوي لتحقيق التنمية بشتى صورها، لافته إلى أنها العمود الفقري في التنشئة الاجتماعية بما تلعبه من دور فاعل في تربية الأبناء والحفاظ على كيان الأسرة وتقديم أجيال من الشباب الواعي بقضايا مجتمعه ووطنه.

وقدمت شكرها للقيادة السياسية على الدعم اللامتناهي لكافة قضايا المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والصحية، وأكبر دليل على ذلك إطلاقه لمبادرة صحية خاصة بها للعناية بصحتها من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية.
المجلس القومي بقنا: المرأة العمود الفقري للتنشئة المجتمعية (صور)
المجلس القومي بقنا: المرأة العمود الفقري للتنشئة المجتمعية (صور)
المجلس القومي بقنا: المرأة العمود الفقري للتنشئة المجتمعية (صور)
المجلس القومي بقنا: المرأة العمود الفقري للتنشئة المجتمعية (صور)
المجلس القومي بقنا: المرأة العمود الفقري للتنشئة المجتمعية (صور)
المجلس القومي بقنا: المرأة العمود الفقري للتنشئة المجتمعية (صور)
المجلس القومي بقنا: المرأة العمود الفقري للتنشئة المجتمعية (صور)
المجلس القومي بقنا: المرأة العمود الفقري للتنشئة المجتمعية (صور)
المجلس القومي بقنا: المرأة العمود الفقري للتنشئة المجتمعية (صور)
المجلس القومي بقنا: المرأة العمود الفقري للتنشئة المجتمعية (صور)
المجلس القومي بقنا: المرأة العمود الفقري للتنشئة المجتمعية (صور)
المجلس القومي بقنا: المرأة العمود الفقري للتنشئة المجتمعية (صور)
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