المجلس القومي بقنا: المرأة العمود الفقري للتنشئة المجتمعية (صور)

احتفل فرع المجلس القومي للمرأة في قنا بالتعاون مع مجمع إعلام قنا، اليوم الأحد، باليوم العالمي للمرأة، تحت شعار "جيل المساواة"، تحت إشراف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وهنأ محافظ قنا المرأة المصرية والقنائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام، مؤكدًا على تقديره وامتنانه لدور المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القنائية بصفة خاصة، مثمنا أدوارها في المجتمع كأم وأخت وبنت وشريكة في البيت والعمل.



