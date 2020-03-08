"وكيل صناعة النواب": لا مانع في إدخال تعديلات علي قانون الاستثمار





كشف محمد مصطفي السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يمانع في إدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار الجديد لإطالة المدة الزمنية الخاصة بمنح الحوافز الاستثمارية.





وتم إصدار قانون الاستثمارات الجديد في عام 2016، واشتمل على مواد تحفزية للاستثمار من خلال وضع خصومات ضريبية على المشروعات الاستثمارية التي تقام خلال ثلاث سنوات من إصدار القانون، وتم توسيع مظلة تلك الحوافز في عام 2017 لتشمل الشركات التي تستقدم الآلات ومعدات جديدة.





وأضاف أن هذة الحوافز مهمة، لأنها تعمل على زيادة الميزة النسبية لإقامة المشروعات في مصر مقارنة بالدول الأخري.



