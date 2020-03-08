Advertisements
Advertisements
Advertisements

"وكيل صناعة النواب": لا مانع في إدخال تعديلات علي قانون الاستثمار

الأحد 08/مارس/2020 - 03:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

كشف محمد مصطفي السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يمانع في إدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار الجديد لإطالة المدة الزمنية الخاصة بمنح الحوافز الاستثمارية.

وتم إصدار قانون الاستثمارات الجديد في عام 2016، واشتمل على مواد تحفزية للاستثمار من خلال وضع خصومات ضريبية على المشروعات الاستثمارية التي تقام خلال ثلاث سنوات من إصدار القانون، وتم توسيع مظلة تلك الحوافز في عام 2017 لتشمل الشركات التي تستقدم الآلات ومعدات جديدة. 

وأضاف أن هذة الحوافز مهمة، لأنها تعمل على زيادة الميزة النسبية لإقامة المشروعات في مصر مقارنة بالدول الأخري. 

Advertisements

أخبار تهمك

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد

منذ ساعة الا ربع

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 6 ساعات

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل معاون قسم شرطة البساتين في واقعة قتل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 7 ساعات

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ حوالي 4 ساعات

الملعب الأقرب لاستضافة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

02:58 م

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

03:13 م

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status