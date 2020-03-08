Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 03:32 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجل المركز الروسي للوقاية من كورونا، اليوم الأحد، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كرونا المستجد، مشيرًا إلى أن كافة المصابين، زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين.

 

وقال المركز الروسي، إن المصابين الثلاثة من مواطني روسيا الاتحادية، الأولى في مقاطعة كالينينغراد، والثانية في مقاطعة بيلغورود، وهنا إصابة في مقاطعة موسكو".

 

وزار المواطنون المصابون، إيطاليا في الأسبوعين الماضيين وتم نقلهم جميعا إلى المستشفيات وهم يخضعون للحجر الصحي، وأثبتت الفحوصات الطبية، واقعة إصابتهم جميعا، وفقًا لنتائج الاستقصاء الوبائي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا 3 إصابات جديدة

أخبار تهمك

مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد

منذ أقل من ساعة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل معاون قسم شرطة البساتين في واقعة قتل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 8 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

الملعب الأقرب لاستضافة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ أقل من ساعتين

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ 38 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في الصين إلى 259 حالة وفاة

ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية إلى 156 حالة

تسجيل أول حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا

كورونا يضرب أوروبا وأمريكا.. (تفاصيل كاملة)

"كورونا" يلتهم رؤوس نظام إيران.. هل يتسبب في إسقاط الملالي؟

آيسلندا تسجل أول 3 إصابات بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

02:58 م

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

03:13 م

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status