وكيل لجنة الصناعة: اجتماع برلماني لبحث خفض أسعار الطاقة للمصانع





قال محمد مصطفي السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لجنة الطاقة بمجلس النواب تشهد اليوم اجتماعا هامًا لبحث خفض أسعار الطاقة من الغاز الطبيعي التي يتم توريدها للمصانع.





وأضاف "السلاب" خلال تصريحات صحفية، أن هذا الاجتماع يأتي قبل قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعلان عن أسعار الغاز الطبيعي للمصانع نهاية هذا الأسبوع، متمنيا أن يتم خفضها خاصة أن عدد كبير من المصنعون في مختلف القطاعات اشتكى من ارتفاع أسعار الطاقة للصناعة باعتبارها أحد العوائق لنمو القطاع الصناعي.





وكانت الحكومة قررت خلال شهر أكتوبر الماضي خفض أسعار الطاقة لبعض الصناعات بقيمة تتراوح بين 1.5 دولار و2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، على أن يتم مراجعة القرار كل 6 شهور.



