'الوطنية للصحافة' تشدد على ضرورة مراعاة التعليمات الصحية للوقاية من كورونا

وجهت الهيئة الوطنية للصحافة، المؤسسات الصحفية القومية، بضرورة مراعاة التعليمات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.





وشددت الهيئة في بيان لها، على ضرورة توفير كافة المستلزمات الصحية من مواد مطهرة ووقائية في كافة مرافق المؤسسة، بالإضافة إلى ضرورة توفير طبيبًا مقيم بالمؤسسة لرعاية العاملين بها، واتخاذ الاحتياطات الطبية الاحترازية اللازمة.



