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'الوطنية للصحافة' تشدد على ضرورة مراعاة التعليمات الصحية للوقاية من كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 03:25 م
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كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
ميسون أبو الحسن
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وجهت الهيئة الوطنية للصحافة، المؤسسات الصحفية القومية، بضرورة مراعاة التعليمات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.

وشددت الهيئة في بيان لها، على ضرورة توفير كافة المستلزمات الصحية من مواد مطهرة ووقائية في كافة مرافق المؤسسة، بالإضافة إلى ضرورة توفير طبيبًا مقيم بالمؤسسة لرعاية العاملين بها، واتخاذ الاحتياطات الطبية الاحترازية اللازمة.

وأكدت الهيئة ضرورة مراعاة إفراد مساحة بمختلف الإصدارات بشكل يومي، لتوعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة ظهور إحدى الإصابات به.
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