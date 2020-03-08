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القبض على متهمة هاربة من 97 حكما في الإسكندرية

الأحد 08/مارس/2020 - 03:25 م
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متهمة
متهمة
محمد رجب - دينا حسن
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تمكن ضباط مباحث محكمة الإسكندرية، اليوم الأحد، من القبض على ربة منزل، صادر ضدها 97 حكما في  5 محافظات، في قضايا مبانٍ وتبديد.

وكان اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن مدير مباحث محاكم الإسكندرية، من القبض على ربة منزل "ش. ص" هاربة من أحكام قضائية بعدد من محافظات الجمهورية.

وكشفت تحريات المقدم محمد وجدي، رئيس مباحث تأمين محاكم الإسكندرية، عن أنه فحص المترددين على محكمة جنايات الإسكندرية، واشتبه في المدعوة "ش. ص" ربة منزل، ومن خلال الكشف الجنائي للهاربين من أحكام قضائية تبين أنها مطلوبة على ذمة 97 حكم مبانٍ وتبديد. 

وتبين أن الهاربة عليها 22 حكما بمحافظة الإسكندرية، و61 حكما بمحافظة كفر الشيخ، و11 حكما بمحافظة البحيرة، وحكمين بمحافظة الغربية، وحكم واحد بمحافظة مطروح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.
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