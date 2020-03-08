استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

تلقى صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إخطارًا من نيابة أمن الجيزة، للمثول أمام العدالة، للاستماع إلى أقواله بشأن دهسه شابًا في أحد مناطق الجيزة.

وقدم شاب بلاغًا إلى مديرية أمن الجيزة، يتهم خلاله لاعب النادي الأهلي، بالتسبب له في إصابات بالغة أثناء خروجه من عمله، ودهسه بسيارته قبل أن يفر هاربًا.

ويخضع الشاب حاليًا للعلاج في أحد مستشفيات الجيزة، من الإصابات التي تعرض لها، حيث أكدت التقارير الطبية أن حالته أصبحت مستقرة وإصاباته عبارة عن بعض الكدمات.

وتوجهت نيابة الجيزة برئاسة أحمد سالم إلى الشاب في المستشفى التي يتلقى بها العلاج واستمعت إلى أقواله والتي جاء خلالها اتهام صريح لنجم النادي الأهلي صالح جمعة، بالتسبب في حالته الحالية.

وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات إحدى الفنادق في المنطقة التي وقع بها الحادث على أن يتم إستكمال التحقيقات عقب الانتهاء من ذلك.

وفور تفريغ الكاميرات والاستماع للشهود، تبين أن العربية هي ماركة "BMW" وهي ليست ملك صالح جمعة ولكن هي ملك لشقيقه عبدالله جمعة لاعب الزمالك، وتواجدت في السادسة صباح يوم البلاغ المُقدم.

ومن المنتظر أن يذهب صالح جمعة، إلى نيابة أمن الجيزة صباح الغد الإثنين من أجل الإدلاء بأقواله حول الحادث المُتهم خلاله.