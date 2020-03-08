Advertisements
Advertisements
Advertisements

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

الأحد 08/مارس/2020 - 03:13 م
Advertisements
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد الصو
Advertisements

تلقى صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إخطارًا من نيابة أمن الجيزة، للمثول أمام العدالة، للاستماع إلى أقواله بشأن دهسه شابًا في أحد مناطق الجيزة.

 

وقدم شاب بلاغًا إلى مديرية أمن الجيزة، يتهم خلاله لاعب النادي الأهلي، بالتسبب له في إصابات بالغة أثناء خروجه من عمله، ودهسه بسيارته قبل أن يفر هاربًا.

 

ويخضع الشاب حاليًا للعلاج في أحد مستشفيات الجيزة، من الإصابات التي تعرض لها، حيث أكدت التقارير الطبية أن حالته أصبحت مستقرة وإصاباته عبارة عن بعض الكدمات.

 

وتوجهت نيابة الجيزة برئاسة أحمد سالم إلى الشاب في المستشفى التي يتلقى بها العلاج واستمعت إلى أقواله والتي جاء خلالها اتهام صريح لنجم النادي الأهلي صالح جمعة، بالتسبب في حالته الحالية.

 

وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات إحدى الفنادق في المنطقة التي وقع بها الحادث على أن يتم إستكمال التحقيقات عقب الانتهاء من ذلك.

 

وفور تفريغ الكاميرات والاستماع للشهود، تبين أن العربية هي ماركة "BMW" وهي ليست ملك صالح جمعة ولكن هي ملك لشقيقه عبدالله جمعة لاعب الزمالك، وتواجدت في السادسة صباح يوم البلاغ المُقدم.

 

ومن المنتظر أن يذهب صالح جمعة، إلى نيابة أمن الجيزة صباح الغد الإثنين من أجل الإدلاء بأقواله حول الحادث المُتهم خلاله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي صالح جمعة الاهلي اخبار الرياضة اليوم اخبار الاهلي

أخبار تهمك

مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ حوالي 4 ساعات

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ أقل من ساعتين

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ 33 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل معاون قسم شرطة البساتين في واقعة قتل

منذ أقل من ساعتين

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الملعب الأقرب لاستضافة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

عاجل - صالح جمعة يدهس شابًا بسيارته والنيابة تحقق في الواقعة

بلاغ رسمي.. اتهام نجم الأهلي بدهس شاب بسيارته في الجيزة (التفاصيل الكاملة)

مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

النيابة تكشف عن تفاصيل جديدة في دهس "صالح جمعة" لشاب

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

02:58 م

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

03:13 م

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status