Advertisements
Advertisements
Advertisements

نقيب المهندسين: عدد الخريجين زائد عن الحاجة

الأحد 08/مارس/2020 - 03:13 م
Advertisements
هاني ضاحي
هاني ضاحي
آيات عامر - أسماء قورة
Advertisements
عقد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، اليوم الأحد، لقاء مهما مع لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، في إطار استكمالها للخطوات الهامة التي بدأتها منذ شهور في ملف التعليم الهندسي.

وتم مناقشة ضوابط القبول بالتعليم الهندسي من ناحية الإعداد والحد الأدني لمجموع الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأوضح النقيب في أثناء اللقاء، أن هناك أعداد زائدة من الخريجين عن احتياج سوق العمل، لافتا إلى مدى تأثير ذلك بالسلب على المهنة.

وشهد اللقاء، مناقشة أسلوب المعادلات لدرجة البكالوريوس للعلوم الهندسية وبحث إمكانية عقد امتحان لإجراء المعادلات أسوة بما تم دوليا لتكون المعادلة قياسا حقيقا لما حصله واستوعبه الخريج للعلوم الأساسية والهندسية ومدى احتياجه للتدريب قبل ممارسته المهنة بشكل عملي,

كما تم الاتفاق على التنسيق الدائم بين اللجنة ونقابة المهندسين للوصول إلى تحقيق الأمثل لخريجي التعليم الهندسي في مصر من كافة النواحي وأيضا ضوابط القبول للفترات القادمه بما يحقق مصلحة الطالب والمهنة والوطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاني ضاحي نقيب المهندسين نقابة المهندسين المهندسين

أخبار تهمك

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. إخلاء سبيل معاون قسم شرطة البساتين في واقعة قتل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ ساعة و 9 دقيقة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد

منذ ساعة و 7 دقيقة

الملعب الأقرب لاستضافة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ 36 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 6 ساعات

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

01:20 م

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

02:58 م

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status