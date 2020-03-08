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تشكيل تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 08/مارس/2020 - 03:07 م
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تشيلسي وإيفرتون
تشيلسي وإيفرتون
أحمد عصام
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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي: 


حراسة المرمى: كيبا


خط الدفاع: أزبيلكوتا - روديجير - زوما - ألونسو


خط الوسط: باركلي - جليمور - ماونت - بيدرو -- ويليان


خط الهجوم:  جيرو


وكان فريق تشيلسي قد تعادل مع فريق بورنموث في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب السيلهرست بارك.


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نادي تشيلسي تشيلسي ايفرتون الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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