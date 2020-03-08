تشكيل تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:





حراسة المرمى: كيبا



