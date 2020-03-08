Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار مخفضة.. "تجارية المنيا" تستعد لرمضان بإقامة 3 معارض

الأحد 08/مارس/2020 - 03:09 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
أحمد الخميسي
Advertisements
أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنيا، اليوم الأحد، إقامة 3 معارض لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على أن تقام المعارض بالتعاون مع مديرية التموين، بثلاث مراكز هي: ملوي لتغطي مراكز الجنوب، وبني مزار للشمال، ومدينة المنيا للوسط.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس إدارة الغرفة برئاسة المحاسب أحمد راضي مخلوف، وحضور نائبه أحمد حسن أبوالليل، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وناقش الاجتماع، إمكانية إقامة معرض للحرف اليدوية بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية "المشروعات الصغيرة".

وبحث إنشاء عدد من الشعب الجديدة لتغطية كافة الأنشطة التجارية والصناعية بالمحافظة ومنها شعبة للحاصلات الزراعية والبقوليات، وكذا التعاون مع جهاز حماية المستهلك لشن حملات هدفها ضبط الأسعار والقضاء علي الغش التجاري والاحتكار.

كما ناقش أعضاء المجلس مقترح تشكيل لجنة لإعادة هيكلة المكاتب التابعة للغرفة بمركزي بني مزار وملوي، وذلك من أجل تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل، لزيادة تحصيل الرسوم المقرره علي السجلات التجارية بما يساهم في زيادة موارد الغرفة من أجل استثمارها في تقديم أفضل الخدمات للتجار.

وفي نهاية الاجتماع تم تكريم الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين تقديرا لجهوده في تحقيق الانضباط، والعمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معارض تخفيض أسعار تجارية المنيا أسعار مخفضة

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل معاون قسم شرطة البساتين في واقعة قتل

منذ أقل من ساعتين

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ أقل من ساعة

الملعب الأقرب لاستضافة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ 36 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 6 ساعات

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 7 ساعات

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

02:58 م

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

03:13 م

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status