أسعار مخفضة.. "تجارية المنيا" تستعد لرمضان بإقامة 3 معارض

أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنيا، اليوم الأحد، إقامة 3 معارض لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على أن تقام المعارض بالتعاون مع مديرية التموين، بثلاث مراكز هي: ملوي لتغطي مراكز الجنوب، وبني مزار للشمال، ومدينة المنيا للوسط.





وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس إدارة الغرفة برئاسة المحاسب أحمد راضي مخلوف، وحضور نائبه أحمد حسن أبوالليل، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة.





وناقش الاجتماع، إمكانية إقامة معرض للحرف اليدوية بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية "المشروعات الصغيرة".



