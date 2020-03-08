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أسعار مخفضة.. "تجارية المنيا" تستعد لرمضان بإقامة 3 معارض
الأحد 08/مارس/2020 - 03:09 م
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أحمد الخميسي
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أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنيا، اليوم الأحد، إقامة 3 معارض لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على أن تقام المعارض بالتعاون مع مديرية التموين، بثلاث مراكز هي: ملوي لتغطي مراكز الجنوب، وبني مزار للشمال، ومدينة المنيا للوسط.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس إدارة الغرفة برئاسة المحاسب أحمد راضي مخلوف، وحضور نائبه أحمد حسن أبوالليل، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة.
وناقش الاجتماع، إمكانية إقامة معرض للحرف اليدوية بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية "المشروعات الصغيرة".
وبحث إنشاء عدد من الشعب الجديدة لتغطية كافة الأنشطة التجارية والصناعية بالمحافظة ومنها شعبة للحاصلات الزراعية والبقوليات، وكذا التعاون مع جهاز حماية المستهلك لشن حملات هدفها ضبط الأسعار والقضاء علي الغش التجاري والاحتكار.
كما ناقش أعضاء المجلس مقترح تشكيل لجنة لإعادة هيكلة المكاتب التابعة للغرفة بمركزي بني مزار وملوي، وذلك من أجل تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل، لزيادة تحصيل الرسوم المقرره علي السجلات التجارية بما يساهم في زيادة موارد الغرفة من أجل استثمارها في تقديم أفضل الخدمات للتجار.
وفي نهاية الاجتماع تم تكريم الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين تقديرا لجهوده في تحقيق الانضباط، والعمل.
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