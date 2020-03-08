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المغرب يعلق رحلاته إلى ميلانو والبندقية في إيطاليا

الأحد 08/مارس/2020 - 03:07 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قررت السلطات المغربية، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية إلى ميلانو والبندقية في إيطاليا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

                                                   

وفي وقت سابق اتخذت السلطات المغربية، قرارًا بتأجيل جميع الفعاليات الثقافية والرياضية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وقد سجلت وزارة الصحة المغربية، يوم الثلاثاء الماضي، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بمعهد باستور، لمواطن مغربي مقيم في إيطاليا.

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كورونا فيروس كورونا ايطاليا الرحلات الجوية أول اصابة

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