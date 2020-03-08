انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة الألماني في أسوان (صور)

أطلقت مديرية الشئون الصحية في أسوان، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني، خلال الفترة من 2020/3/8 حتى 2020/3/26، لتعطيم الأطفال من سن 9 أشهر حتى 10 سنوات.





تستهدف الحملة تطعيم عدد 403780 طفل، عن طريق عدد 667 فرق متحركة وثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس الإبتدائية والحضانات ورياض الأطفال الحكومية والأهلية، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة للقضاء على مرض الحصبة والحصبة الألماني.