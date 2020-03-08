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هنا الزاهد تعلن عن مكتشف موهبتها وتنفي ما قالته ساندي

الأحد 08/مارس/2020 - 03:57 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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ردت الفنانة هنا الزاهد على تصريحات المطربة ساندي بأنها من قامت باكتشافها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت هنا الزاهد تغريدة لها، قالت فيها :"أنا بس عاوزة أقول حاجة الأستاذ الكبير محمد صبحي هو أول من دخلني مجال التمثيل سنة2009 ومش حد تاني، وكان ليا شرف وشكرًا، ونيس وأحفاده".


وفي سياق آخر، تشارك الفنانة هنا الزاهد حاليًا في فيلم "الغسالة"، والفيلم بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، ومن تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، مدير تصوير جاد بيروتي، إنتاج شركتي نيو سينشري وسينرجي.
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