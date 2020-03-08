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عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

الأحد 08/مارس/2020 - 02:58 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
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تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للعودة إلى القاهرة قادمة من جنوب إفريقيا، عقب مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويعود الفريق للمنافسات المحلية، عبر بوابة سموحة، عندما يستضيف الفريق السكندري السبت المقبل لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز.

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد بعض نجوم الفريق، من مواجهة سموحة، بالدوري العام.

وقرر فايلر، اللعب ببعض البدلاء خلال تلك المباراة، من أجل منح فرصة الراحة للاعبين الأساسيين، عقب تلاحم المباريات سواء محليًا أو إفريقيًا.

ويخشى فايلر، من الاعتماد على تشكيلته الأساسية بشكل كامل خلال مباراة سموحة، ويتعرض اللاعبين لإصابات بسبب الإرهاق والجهد الزائد وفقدهم خلال المباريات المقبلة.

وكان الأهلي، نجح في التأهل إلى الدور النصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، عقب الفوز عليه ذهابًا وإيابًا، بثلاثية مقابل هدف وحيد بدور الثمانية.

ويستضيف الأهلي نظيره سموحة، مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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نادي الاهلي مباريات الاهلي رينيه فايلر الاهلي وسموحة اخبار الاهلي

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