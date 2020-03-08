Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل بيراميدز لمواجهة زاناكو.. عبد الله السعيد على الدكة

الأحد 08/مارس/2020 - 02:34 م
Advertisements
السعيد
السعيد
علي نبوي
Advertisements

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل لاعبيه لمواجهة زاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

 

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي زاناكو في الثالثة عصر اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في لقاء الإياب بعد الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: المهدي سليمان

 

خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر

 

خط الوسط: عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري

 

خط الهجوم: محمد فاروق

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

أحمد دعدور- عبد الله السعيد - محمد حمدي - عبد الله بكري - جون أنطوي - دودو الجباس - محمد فتحي

 

وخرج من القائمة التونسي عمر العيوني، ونبيل عماد دونجا.

Advertisements

أخبار تهمك

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ 41 دقيقة

عاجل.. "تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن نائب متهم بالرشوة

منذ ساعة و نصف

كارتيرون وجاريدو.. أصدقاء الأمس في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ أقل من ساعتين

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعة و 16 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 19 ساعة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

01:55 م

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status