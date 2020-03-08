الصين.. ارتفاع عدد وفيات انهيار فندق الحجر الصحي لـ10

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم و 23 لا يزالون محاصرين بعد انهيار فندق كان يستخدم في الحجر الصحي للأشخاص الخاضعين للمراقبة لفيروس كورونا في مدينة تشيوانتشو الصينية.