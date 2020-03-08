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الصين.. ارتفاع عدد وفيات انهيار فندق الحجر الصحي لـ10

الأحد 08/مارس/2020 - 02:29 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم و 23 لا يزالون محاصرين بعد انهيار فندق كان يستخدم في الحجر الصحي للأشخاص الخاضعين للمراقبة لفيروس كورونا في مدينة تشيوانتشو الصينية.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، حتى الساعة 16:00 بتوقيت بكين، اليوم الأحد، انتشلت السلطات 48 فردًا من موقع الانهيار، وتم إرسال 38 منهم إلى المستشفيات، حسبما ذكرت وزارة إدارة الطوارئ.

ويعتقد أن أكثر من 70 شخصًا قد حوصروا في البداية في المبنى المكون من سبعة طوابق والذي انهار مساء السبت.

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