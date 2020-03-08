الأرصاد: رياح محملة بالأتربة تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

حذرت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا الإثنين، غير مستقرة، ويسود البلاد رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء، معتدلة على جنوب الصعيد، معلنة أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وأكدت الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع شبورة مائية صباحًا على شمال الصعيد، وأمطار على أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.