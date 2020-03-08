"رئيس صندوق مصر": اختيار المستشار المالي لبيع محطات كهرباء سيمنز قريبا





أعلن أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، اقتراب الصندوق من اختيار المستشار المالي لتولي دراسة طرح بيع أحد ثلاث محطات الكهرباء التي أسستها شركة سيمنز بالتعاون مع الحكومة المصرية على القطاع الخاص.





وأضاف "سليمان" خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التي تنظمة جمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الصندوق يستهدف تعظيم الأصول المملوكة للدولة وليس مزاحمه القطاع الخاص.





وقامت وزارة الكهرباء في عام 2018 بافتتاح ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، وابدت استعدادها لبيع احد تلك المحطات للقطاع الخاص علي ان تقوم بشراء الكهرباء المولد منهم بعد ذلك.





وذكر "سليمان" ا، أن صندوق مصر السيادي ينوي الاستخواذ على 30% من ملكية محطات الكهرباء الثلاثة، بعدها سيتم بيع باقي الملكية للقطاع الخاص.