Advertisements
Advertisements
Advertisements

"رئيس صندوق مصر": اختيار المستشار المالي لبيع محطات كهرباء سيمنز قريبا

الأحد 08/مارس/2020 - 02:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

أعلن أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، اقتراب الصندوق من اختيار المستشار المالي لتولي دراسة طرح بيع أحد ثلاث محطات الكهرباء التي أسستها شركة سيمنز بالتعاون مع الحكومة المصرية على القطاع الخاص. 

وأضاف "سليمان" خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التي تنظمة جمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الصندوق يستهدف تعظيم الأصول المملوكة للدولة وليس مزاحمه القطاع الخاص.

وقامت وزارة الكهرباء في عام 2018 بافتتاح ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، وابدت استعدادها لبيع احد تلك المحطات للقطاع الخاص علي ان تقوم بشراء الكهرباء المولد منهم بعد ذلك. 

وذكر "سليمان" ا، أن صندوق مصر السيادي ينوي الاستخواذ على 30% من ملكية محطات الكهرباء الثلاثة، بعدها سيتم بيع باقي الملكية  للقطاع الخاص. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

صندوق مصر السيادي صندوق مصر ايمن سليمان الاقتصاد المصري اخبار الاقتصاد اليوم في مصر الان

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 19 ساعة

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن نائب متهم بالرشوة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون وجاريدو.. أصدقاء الأمس في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الفلسطينيون يلجأون للطاقة الشمسية لسد العجز فى الكهرباء

وزارة التخطيط تبحث عن مدير تنفيذي لـ"صندوق مصر"

عاجل.. "مدبولي" يوجه وزيرة التخطيط بسرعة اختيار المدير التنفيذي للصندوق السيادي

وزارة التخطيط تعلن عن حجم أصول الصندوق السيادى للدولة

السيسي يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة الاستثمار في إفريقيا‎ بحضور المستشارة الألمانية

هل يبيع صندوق مصر السيادي أصول الدولة؟ الحكومة تعلق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

01:55 م

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status