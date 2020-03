ماذا قالت سيرين عبدالنور لمتابعيها في اليوم العالمي للمرأة؟

View this post on Instagram

‏بعالمنا العربي انتي جبارة ... ‏صعب تكوني ام وزوجة وعاملة ببلاد ما بتأمنلك قانون يحمي ابسط حقوقك عايشة بحاضر غير مفهوم ومستقبل مجهول وبعدك عندك امل بحالك وقادرة تبتسمي بوج ولادك وتكوني شريكة داعمة للرجل وتحلمي تحققي طموحاتك وتتعلمي وتحققي ذاتك شو حلوة انتي ⁧‫#يوم_المراه_العالمي‬⁩ 🌸 #انتي_جميلة #سيرين_عبدالنور #سيرين_عبد_النور