ماذا قالت سيرين عبدالنور لمتابعيها في اليوم العالمي للمرأة؟

وجهت الفنانة سيرين عبدالنور رسالة لكل سيدة وفتاة بمناسبة ‏اليوم العالمي للمرأة، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت سيرين عبدالنور صورة لها، وعلقت على الصورة قائلة :"بعالمنا العربي إنتي جبارة، صعب تكوني أم وزوجة وعاملة ببلاد ما بتأمنلك قانون يحمي أبسط حقوقك عايشة بحاضر غير مفهوم ومستقبل مجهول وبعدك عندك أمل بحالك وقادرة تبتسمي بوج ولادك وتكوني شريكة داعمة للرجل وتحلمي تحققي طموحاتك وتتعلمي وتحققي ذاتك شو حلوة انتي، يوم المرأة العالمي‬⁩،انتي جميلة".والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور الدرامية مشاركتها في مسلسل "الديفا"، والمسلسل شارك في بطولته يعقوب الفرحان، بوسي،مهيرة عبد العزيز،وسام فارس، وهو يتكون من 8 حلقات، ويعتمد على الإثارة والتشويق .