Advertisements
Advertisements
Advertisements

العثور على ورقة كُتب عليها 'بومرداس' في ثياب جثة شاب دون أطراف

الأحد 08/مارس/2020 - 02:07 م
Advertisements
صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
Advertisements
تمّ العثور على جثّة شاب متحلّلة ودون أطراف، لفظها البحر على مستوى شاطئ الحويشات ببنزرت الجنوبية، ليقع رفعها إلى المستشفى الجامعي ببنزرت للتشريح.

وقد عُثر بين طيّات ثياب صاحبها، على ورقة كُتب فيها كلمة "بومرداس" (لا يعرف إن كانت ولاية بومرداس الجزائرية أو مدينة بومرداس التابعة لولاية المهدية).

كما عُثر أيضا في ثياب الشاب المجهول الهوية حاليا، على مبلغ 350 أورو.
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن نائب متهم بالرشوة

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

منذ ساعتين و 32 دقيقة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ ساعة الا ربع

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون وجاريدو.. أصدقاء الأمس في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ ساعتين و 50 دقيقة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

01:55 م

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status