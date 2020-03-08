العثور على ورقة كُتب عليها 'بومرداس' في ثياب جثة شاب دون أطراف

تمّ العثور على جثّة شاب متحلّلة ودون أطراف، لفظها البحر على مستوى شاطئ الحويشات ببنزرت الجنوبية، ليقع رفعها إلى المستشفى الجامعي ببنزرت للتشريح.





وقد عُثر بين طيّات ثياب صاحبها، على ورقة كُتب فيها كلمة "بومرداس" (لا يعرف إن كانت ولاية بومرداس الجزائرية أو مدينة بومرداس التابعة لولاية المهدية).





كما عُثر أيضا في ثياب الشاب المجهول الهوية حاليا، على مبلغ 350 أورو.