أيمن سليمان: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمتلك كنوز

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن إقبال المستثمرون على الاستثمار في أدوات الدين المحلية وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.





وأضاف "سليمان" خلال تصريحات على هامش مؤتمر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي سيساعدها في جذب مستثمرون جدد من خلال المشاريع التي يستعد لطرحها على القطاع الخاص.





وعن الاتفاق الذي وقع مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قال "سليمان" هذا الجهاز يمتلك كنوز.









وأضاف "سليمان"، أن الصندوق يستهدف الاستحواذ على أصول بقيمة تتراوح بين 70 إلى 80 مليار أصول جنيه خلال الفترة القادمة.





وأوضح "سليمان"، على هامش مؤتمر مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن هذه الأصول تشمل كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، مشيرًا إلى أن الصندوق يسعي لتعظيم قيمتها بالمشاركة مع مستثمرين استراتيجين من القطاع الخاص.