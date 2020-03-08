Advertisements
Advertisements
Advertisements

أيمن سليمان: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمتلك كنوز

الأحد 08/مارس/2020 - 02:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن إقبال المستثمرون على الاستثمار في أدوات الدين المحلية وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي. 

وأضاف "سليمان" خلال تصريحات على هامش مؤتمر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي سيساعدها في جذب مستثمرون جدد من خلال المشاريع التي يستعد لطرحها على القطاع الخاص. 

وعن الاتفاق الذي وقع مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قال "سليمان" هذا الجهاز يمتلك كنوز.


وأضاف "سليمان"، أن الصندوق يستهدف الاستحواذ على أصول بقيمة تتراوح بين 70 إلى 80 مليار أصول جنيه خلال الفترة القادمة. 

وأوضح "سليمان"، على هامش مؤتمر مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن هذه الأصول تشمل كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، مشيرًا إلى أن الصندوق يسعي لتعظيم قيمتها بالمشاركة مع مستثمرين استراتيجين من القطاع الخاص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشروعات الخدمة الوطنية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم في مصر اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

منذ ساعتين و 28 دقيقة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعة و 16 دقيقة

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ 42 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن نائب متهم بالرشوة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 6 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون وجاريدو.. أصدقاء الأمس في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 19 ساعة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

اشادة دولية ببرنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر وشجاعة الرئيس "السيسى"

جمعية رجال الأعمال تكشف محاور الاصلاح الاقتصادي في مؤتمر "الشراكة بين مصر وباكستان"

عاجل.. السيسي يجتمع بمدبولي ووزير المالية ويصدر توجيهات عاجلة (فيديو)

سحر نصر : الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر ببذل كل الجهود لتعزيز التعاون مع إفريقيا

توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي و"أكتيس" للإستثمار

صندوق مصر السيادي يستعد لطرح شركات القوات المسلحة في البورصة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

01:55 م

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status