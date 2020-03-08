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في يوم المرأة العالمي.. افتتاح معرض الفنانة التشكيلية هالة الشافعي الليلة

الأحد 08/مارس/2020 - 02:12 م
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هالة الشافعي
هالة الشافعي
الفجر الفني
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يفتتح لفيف من المهتمين بالفن التشكيلى اليوم معرض الفنانة هاله شافعى فى تمام السابعة مساءاً بجاليرى النيل شارع محمد أنيس بالزمالك.

 

تعرض الفنانة عاشقة الباستيل هاله شافعى أكثر من ثلاثون عملاً متنوعاً لأول مرة وذلك بعد حصولها مؤخراً على عضوية جمعية الباستيل البريطانية العريقة لتعد السابقة الأولى لهذه الجمعية العريقة التى انتخبت فنانة مصرية عضوه بالجمعية التى أنشأت منذ 121 عاماً ولم يحظى بشرف الإنضمام لها أى عضو غير بريطانى لتصبح هاله شافعى أول عضوه غير بريطانية وذلك تقديراً واعترافاً بموهبتها وعملها المستمر على تطوير فن استخدام الباستيل بأكثر من تقنية.

 

يقام المعرض فى يوم المرأة ولاشك أن الفنانة هاله شافعى مثال مشرف للمرأة المصرية وهى تحظى بتقدير واحترام مجلس المرأة ولها نشاطات عديدة وأهداف كبيرة على كافة المستويات.

 

يستمر المعرض لمدة ثلاثة أسابيع ومن المنتظر حضور كبار الشخصيات فى حفل الافتتاح تقديراً لجهودها وعملها المتميز.

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