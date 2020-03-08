تعرف على موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ننشر لكم موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يستعد فريق الأهلي لمقابلة الوداد، في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، في المغرب، في أحد يومي 1 أو 2 من مايو المقبل.





وتقام مباراة العودة بين الفريقين في مصر، خلال أحد أيام 8 أو 9 من الشهر نفسه.





وعلى صعيد آخر، يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الرجاء في المغرب أولًا بمباراة الذهاب، خلال أحد يومي 1 أو 2 من مايو المقبل.





وتقام مباراة العودة بين الفريقين في مصر، خلال أحد أيام 8 أو 9 من الشهر نفسه.





ومن المقرر أن تتحدد موعد مباريات نصف النهائي بالتحديد، بحيث لا تقام مباراتي الذهاب في نفس اليوم، وهو الآمر نفسه الذي يتعلق بمباراتي الإياب.



