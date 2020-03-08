تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتل تاجر البحيرة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة كلا من: "ع. ز.ع"، و" ش.ع.ش"، لاتهامهم بقتل المجني عليه "ل. ع. م" للمرافعة.

صدر القرار بعضوية كلا من: المستشار طارق محمد حافظ، والمستشار أيمن بديع لبيب، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.





تعود الواقعة في القضية رقم 1865 لسنة 2019، جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المتزة ثان، يفيد بالعثور على جثة تاجر داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.