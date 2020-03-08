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وزيرة الصحة: جميع المراكب النيلية والفنادق بالأقصر آمنة

الأحد 08/مارس/2020 - 02:11 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن جميع المراكب النيلية، والفنادق بمحافظة الأقصر آمنة تمامًا، وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، لإحدى المراكب النيلية، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة والسكان، والوزراء قاموا بجولة تفقدية لإحدى المراكب النيلية باعثين رسالة طمأنينة لجميع السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيدين بالاقبال الكبير من السائحين على تلك المراكب.

وفي هذا الصدد راجعت وزيرة الصحة الإجراءات الوقائية الاحترازية المطبقة بالمركب، مشددة على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتباع العاملين للأساليب الصحية السليمة، لتجنب الإصابة بأي أمراض معدية.
وأكدت مجددًا أنه لا داعي للمبالغة في ردود الأفعال حيال ما تم رصده من حالات حاملة لفيروس كورونا المستجد بالأقصر، حيث أكدت أن المركب النيلي الذي تم اكتشاف حالات به هو بؤرة المرض.

وأوضحت: أن كافة الحالات التي تم اكتشافها الحاملة للفيروس كانت دون أعراض للمرض، وذلك بفضل نظام الترصد الوقائي القوي الذي تمتلكه مصر والذي أشادت به منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن جميعها حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بمستشفى العزل، كما تم تعقيم وتطهير المركب.

ووجهت الوزيرة رسالة لكافة العاملين بالقطاع السياحي بضرورة الاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي باستمرار، مشيرة إلى ضرورة توجه أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، ولديه أعراض مباشرةً إلى أقرب مستشفى حميات له للكشف عليه وفحصه، وإجراء التحاليل اللازمة إذا استدعى الأمر.
وزيرة الصحة: جميع المراكب النيلية والفنادق بالأقصر آمنة
وزيرة الصحة: جميع المراكب النيلية والفنادق بالأقصر آمنة
وزيرة الصحة: جميع المراكب النيلية والفنادق بالأقصر آمنة
وزيرة الصحة: جميع المراكب النيلية والفنادق بالأقصر آمنة
وزيرة الصحة: جميع المراكب النيلية والفنادق بالأقصر آمنة
وزيرة الصحة: جميع المراكب النيلية والفنادق بالأقصر آمنة
وزيرة الصحة: جميع المراكب النيلية والفنادق بالأقصر آمنة
وزيرة الصحة: جميع المراكب النيلية والفنادق بالأقصر آمنة
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وزيرة الصحة كوفيد-19 بوابة الفجر المركب النيلي المراكب النيلية الفجر

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