برلمانية: بطولات وتضحيات الشهداء ستظل على جبين كل مصري

تقدمت شادية ثابت، عضوة مجلس النواب، بالتهنئة للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد.

وقالت النائبة: إن القوات المسلحة قدمت تضحيات عدة لتراب هذا الوطن، وتخصيص يوم للاحتفال بيوم الشهيد، تقديرا وعرفانا بجميل هؤلاء الشهداء لاستمرار هذا الوطن، واستكمال قاطرة التنمية.



