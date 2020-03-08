محمود حميدة: فريد شوقي بالنسبة لي شخصية فريدة وتاريخه الفني كبير

عقدت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ندوة تكريم الفنان الراحل فريد شوقي ، بحضور أسرته، في إطار احتفاء الدورة التاسعة للمهرجان بمرور مائة عام على ميلاد ملك الترسو، برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسيني.



حضر الندوة، أسرة الفنان فريد شوقي والمكونة من زوجته سهير ترك وابنتيه الفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرجة عبير فريد شوقي بجانب حضور عدد من النجوم منهم الفنان محمود حميدة والمخرج عمر عبدالعزيز والمنتج محمد العدل والفنانة سلوى محمد علي والناقدة الدكتورة أمل الجمل مؤلفة كتاب " فريد شوقي .. وحش الشاشة .. ملحمة السينما المصرية "



أدار الندوة الناقد أسامة عبدالفتاح، الذي دعا لضرورة احتفال الدولة على مدار العام بمئوية ملك الترسو فريد شوقي لانه كان نموذج مصري ناجح، فكان منتجًا ومخرجصا ومؤلفًا، وحقق نجاحًا كبيرًا سواء في السينما أوالتليفزيون أو المسرح، فنجاحه أمتد على مدار سنوات ومشواره الفني ثري .



كان المهرجان قد أصدر كتابا بعنوان " فريد شوقي .. وحش الشاشة.. ملحمة السينما المصرية"، للكاتبه أمل الجمل، الذي كتب بشكل مختلف، و تناولت فيه مصر والاحداث التاريخية في الفترة الزمنية التي عاشها فريد شوقي.



وقالت "الجمل" خلال الندوة : إن المخرجين وكتاب السيناريو والنجوم الذين لم يتم ذكرهم في الكتاب لم يكن عن قصد، ولكن لم تكن لديها المساحة الكافية لتناول كل التفاصيل.



وقال الفنان محمود حميده، عن فريد شوقي:" ساتحدث عنه كممثل لاني احب ان ابحث عن الممثل واتامل ادواره واري كيف قدم الشخصية، و فريد شوقي بالنسبة لي شخصية فريدة و ممثل يحمل تاريخه معه دائما وفي كل مرة يقدم شخص جديد ويضيفه لتاريخه ويمتد معه، فهو ممثل مهم عبر التاريخ ان لم يكن الاهم علي الاطلاق.



وتحدث المنتج محمد العدل:" حينما رحل الملك فريد شوقي رحل الاب الروحي للصناعة.. فكان ان وجد الصناعة في ازمة كان يسندها سواء كان يشارك في العمل ام لا، مضيفا انه ذات مرة قال له: هذا الفيلم غير مناسب لك ياملك لماذا قدمته، كان يقول:" الصناعة مش فن بس فيه بيوت بتتفتح"، مشيرا الي ان صناعة الفن حاليا فيها كبار لكن ليس بها كبير، فمنذ ان رحل الملك، وافتقدنا كبير الصناعة.



واضاف المخرج عمر عبد العزيز:" فريد شوقي حالة كبيرة جدا، لم يكن ممثلا فقط ورحل، ومن حسن حظي العظيم اني عملت معه 4 افلام كمخرج و3 افلام كمساعد، واول 3 افلام في حياتي كانوا معه، فكان رمزا للالتزام والاحترام، فكان يبحث عن الممثلين الشباب الموهوبين ويتصل بهم ليقدمهم في اعماله، متابعا:" نفتقده بشكل كبير جدا، فكان انسانا جميلا".





واوضحت المخرجة عزة الحسيني، مدير مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، ملابسات الاحتفا بمئوية فريد شوقي، قائلة:"كان فريق عمل المهرجان يحضر للدورة الجديدة منذ شهور طويلة، وخلال البحث وجدنا ان هناك مناسبة في 2020 هي مئوية فريد شوقي، وبالفعل أعلنا عن الاحتفاء به في الدورة المقبلة من الاقصر الافريقي وكان ذلك من خلال بيان اصدرناه خلال حضورنا فعاليات مهرجان كان السينمائي الماضي، ولم يكن الاحتفاء بالتكريم فقط، ولكن اصدرنا الكتاب، ومعرضا كبيرا بالتعاون مع الفوتوغرافي السينمائي محمد بكر.



وقالت السيدة سهير ترك زوجة الفنان الراحل فريد شوقي: "عشت معه كفنان وعرفت ان الفن شئ محترم وجميل ويهذب النفس وان الفنان يكون لديه رقي، ومع الوقت كنت اشاركه في قراءة بعض السيناريوهات حينما لم يكن لديه الوقت الكافي للقراءة وكان ياخذ برايي وكان يحترم كل الاراء وكان يعتبر الصناعة ليست فقط تمثيل فهي تفتح بيوت كثيرة للذين يعملون في الفيلم، وكان ينكب علي السيناريوهات ويصلح ما يحتاج منها.. ويقول دايما انا عسكري عند المخرج بمجرد بدء التصوير، ويحترم الجميع فالفنان الاكبر منه بالنسبة له استاذ، والاصغر منه سنا او في نفس جيله يحتويه.



وتحدثت رانيا، عن والدها قائلة:" كان ابو البنات، ولم يفكر يوما في ان يكون لديه ولد، وكان يعطينا النصائح بشكل غير مباشر، فريد شوقي هو الحاضر الغائب بالجسد فقط.



وقالت عبير فريد شوقي، ان والدها كان فنانا مختلفا، ويحرص دائما علي التطوير من نفسه، وفي وقت معين وجد انه لا بد ان يتوقف عن تقديم الاكشن لم يتردد في عمل ذلك، وكان فيلم "الابطال" بداية توقفه عن تقديم ادوار الاكشن واتجاهه للكوميديا.



اما الكاتبة د. امل الجمل فقالت: اوجه الشكر للمهرجان لانهم اختاروني لتقديم الكتاب، ومنحوا لي تلك الفرصة" وتابعت:" بالنسبة للكتاب كان يشغلني شئ اساسي وهو ان يكون بعيد عن التنظير والتوثيق وحينما يقرأه اي شخص يقرأه ببساطة، وكذلك كان يشغلني كيف اقدم من خلال شخصية فنان المجتمع المصري.. ومن خلال البحث عرفت انه كان يعشق التمثيل من صغره، وايضا انه كان لم يشغله الجانب المادي في التمثيل.



وطالب في نهاية الندوة احد شباب الصعيد، ان يعمم الاحتفال بمئوية فريد شوقي علي مستوي قصور الثقافة بالمحافظات وردت عليه المخرجة عزة الحسيني، مؤكدة انه بالفعل قررت وزارة الثقافة تعميم الاحتفالية علي مدار العام من خلال لجنة السينما.



وفي نهاية الندوة، اهدت المخرجة عزة الحسيني، عدد من الميداليات لبعض النساء احتفاءا بهن بمناسبة يوم المراة العالمي الذي يوافق 8 مارس ويتزامن مع فعاليات المهرجان، حيث اهدت الميدالية لكل من السيدة سهير ترك زوجة الفنان الراحل فريد شوقي، وابنتيه رانيا وعبير فريد شوقي، والفنانة لبلبة والكاتبة امل الجمل والفنامة سلوي محمد علي وفنانة الرسوم المتحركة شويكار خليفة، في حين اهدي الحضور المخرجة عزة الحسيني نفس الميدالية لمجهودها الكبير كامراة عاملة ومؤسس لمهرجان الاقصر.