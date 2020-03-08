وزير السياحة والآثار يجتمع مع مديري الفنادق بالأقصر

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع مديري الفنادق الثابتة والفنادق العائمة بمحافظة الأقصر، بحضور رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس الغرف الفندقية.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية منذ قليل بمحافظة الأقصر، والتي شاركه فيها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والطيار محمد منار وزير الطيران المدني والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، منذ قليل، معبد الكرنك.





وأوضح العناني أن الاجتماع سيكون لمراجعة ومتابعة تطبيق الإرشادات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية و التي يجب اتباعها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة وكيفية التعامل مع وجود ايه حالة اشتباه بالمرض.



