القبض على باقي المتهمين في واقعة قتل عامل بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على بقية المتهمين في واقعة قتل عامل بالدقهلية خلال مشاجرة نشبت بينهم.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد واصلت جهودها لضبط باقي المتهمين في واقعة وفاة عامل مقيم بدائرة مركز بني عبيد بمديرية أمن الدقهلية، إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسم، واتهام والده لعامل وشقيقيه - مقيمين بدائرة المركز" بإحداث إصابة نجله التي أودت بحياته خلال مشاجرة نشبت بينهما لخلافات سابقة.





وكذلك اتهام والد المجني عليه في وقت لاحق لـعامل آخر باشتراكه مع المتهمين في التعدي على نجله وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الأخير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي بالدقهلية، إلى تحديد محل اختباء باقي المتهمين بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهما الواقعة.







تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.