ميمونة نداي: تعليم رجل يبني أسرة ولكن تعليم إمرأة يبني دولة







وقمت بعمل فيلم عن المرض العقلي وما دفعني لهذا الفيلم شخص كنت اعرفه وفجاة اصابه المرض العقلي واردت ان اعرف ما الاسباب و كنت دائما اؤمن ان المريض العقلي هناك ما جعله مريضا وذهبت الي مستشفى الامراض العقلية لكي اري المرضي العقليين عن قرب ولكن رفضت المستشفى التصريح لي كنت اذهب لهم في الاشارات واماكن تواجدهم وبعد محاولات عدة استطعت التقرب منهم ولم يوافق احد علي انتاج الفيلم وانتجته علي نفقتي الخاصة.





وتابعت كلامها قائلا: " كنت اسخر ادواري لخدمة اهدافي في الاهتمام بقضايا المرأة واختار ادوار تعبر عن قوتها واكملت ان السينما ليست اداة للتلسية فقط ولكن ايضا اداة لتغيير الواقع".





وتابعت حديثها: " اختفلت مكانة المرأة بين الماضي والحاضر فعكس تخمينا كانت المراة لها مكانة فقديما كانت هناك مجتمعات بأكملها اموية (اي تدار بواسطة الام) و كانت صاحبة قرار ومديرة حتي انه كان هناك مسرحية قاموا السيدات بمنع الرجال من ممارسة الجنس معهن من اجل التوقف عن الحرب ونجحت جدا و لكن الادوار التي تضع المراة في صورة نمطية صنعت بواسطة الرجل ويجب ان نغير ذلك وانا فعلا احاول ويظهر ذلك في فيلم (عين الاعصار) ويجب تغير فكرة القهر سواد للمراة او الرجل ايضا يوجد رجال مقهورون".







تزامن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مع فعاليات ثالت ايام الاقصر الافريقي و عقد المهرجان مؤتمرا صحفيا للممثلة والمخرجة الافريقية ميمونة نداي بحضور الأستاذ سيد فؤاد رئيس المهرجان و المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان والدكتورة هالة الماوي.في بداية المؤتمر رحبت الاستاذة عزة بميمونة و الحضور من للصحفيين والاعلاميين وعبرت عن سعادتها لوجود ميمونة وقالتزهي اصدق من يتحدث عن المرأة واشادت بدورهازفي الاهتمام بقضايا المرأة الافريقية بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة.وردت ميمونة معبرة عن سعادتها وقالت انها لم تتوقع عقد مؤتمر صحفي لها وشكرت ادارة المهرجان علي الترحيب بها وقالت انه شرف كبير لي ان اكون عضو لجنة تحكيم وان اكون في مؤتمر الاقصر للسينما الافريقية.وأكملت معبرة عن حبها الشديد لمصر كنت دائما اردد يوما ما سأذهب الي مصر وكنت انام علي صوت ان كلثوم ومعلمي كان مصريا.وأضافت ذهبت الي فرنسا لدراسة الطب مثل بنات العائلات وكنت دائما ابحت عن مهنة تخفف الام الناس مثل الطب او المحاماة ولكن جدت نفسي في المسرح وانشأت مسرح هادفا يعالج مشاكل المهمشين وطورته وذهبت به الي بوركينا فاسو َساحل العاج و مالي وبعد ذلك اتجهت للسينما وكنت دائما اختار الادوار التي تظهر المرأة بشكل قوي و ارفض الادوار النمطية التي تظهر المرأة ضعيفة ومهمشة.