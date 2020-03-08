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فيديو متداول لصدام حسين يتحدث عن "كورونا".. وابنته تكشف الحقيقة

الأحد 08/مارس/2020 - 02:02 م
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صدام حسين
صدام حسين
وكالات
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه للرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهو يجالس عددا من العسكريين، ويتحدث عن فيروس "كورونا" المستجد.

 

ومن جانبها كشفت رغد صدام حسين، كريمة الرئيس العراقي الراحل، حقيقة الفيديو المتداول لوالدها ، مؤكدة أن هذا الفيديو مفبرك، وأن هناك من قلّد صوت والدها وأضاف الصوت على مقطع الفيديو.

 

 وقالت رغد صدام حسين، في فيديو عبر صفحتها الخاصة على "تويتر": "هذا ليس صوت صدام حسين والكلام ليس منه. الفيديو مفبرك، والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس صدام حسين".

 

وأشارت رغد، إلى أن الشخص الذي نشر هذا الفيديو المفبرك سبق له أن نشر أكثر من فيديو يقلد فيه صوت الرئيس صدام حسين.


لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــا


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