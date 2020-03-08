Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر صورة العروسين صاحبي جثتي منشأة القناطر

الأحد 08/مارس/2020 - 02:03 م
Advertisements
العروسان
العروسان
إيمان عبد العاطي
Advertisements
حصلت بوابة "الفجر" على صورة العروسين المعثور على جثتهما داخل شقتهما بمنطقة منشأة القناطر.

وكشف تقرير مفتش الصحة، عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة العروسين، المعثور على جثتهما داخل شقتهما بمنطقة منشأة القناطر، إذ تبين أن وفاتهما إثر "اسفكسيا" الخنق.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن أن العروسين المعثور على جثتهما داخل شقتهما بمنطقة منشأة القناطر، هما "أحمد. أ.ا" وزوجته "فرحة. ص"، وفشل أهليتهما في التواصل معهما، ما دفعهم إلى التوجه لشقتهما، وعندما كسروا باب الشقة عثروا على جثتيهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة قد عثرت على جثتي عروسين داخل شقتهما بمنطقة منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للمقدم سامح بدوي، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسى، وكيل فرقة كرداسة، ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة تبين مصرعها خنقًا.

ووتحفظت القوات على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، لتولي النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر مباحث حوادث تحرير محضر تحريات الحوادث اليوم أخبار الحوادث

أخبار تهمك

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ ساعتين و 49 دقيقة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. "تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن نائب متهم بالرشوة

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

كارتيرون وجاريدو.. أصدقاء الأمس في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

01:55 م

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status