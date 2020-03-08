في يوم المرأة العالمي.. Spotify: فيروز وشيرين من بين أكثر 10 فنانات استماعا في مصر 2020
يحتفل Spotify، بمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 مارس، بالأصوات النسائية التي لا يكتفي المستمعون منها. ويتم الآن إنشاء أوّل حملة عالمية ليوم المرأة العالمي من Spotify - #الموسيقى_تزدهر_بالمرأة - لتسليط الضوء على مدى أهمية المرأة في هذا القطاع. وسيطلق بتاريخ 8 مارس مركز جديد خاص بشهر تاريخ المرأة على Spotify يشمل جميع الأغاني وقوائم الأغاني من إبداع الفنانات الأكثر تميزاً في مجال الموسيقى.
ستجدون أدناه المغنيات
الأكثر استماعاً في مصر والعالم، تبعاً للبيانات من 1 يناير وحتى 1 مارس 2020.
تسيطر Billie
Eilish على المرتبة الأولى بين الفنانين الرجال والنساء
على مستوى العالم ومصر، وليس فقط بين الفنانات، فهي أيضاً المغنية الأكثر استماعاً
بشكل عام على مستوى العالم (من 1 يناير وحتى 1 مارس) حيث تجاوز عدد مرات الاستماع إليها
10.3 مليار مرة حتى الآن. وتمتلك Billie أكثر من 60 مليون مستمع شهرياً وتجاوزت مرات الاستماع
إلى أغنيتها “bad guy” أكثر من 1.2 مليار مرة، كما أصدرت مؤخراً أغنية فيلم
James
Bond الجديدة “No Time To Die”.
Halsey هي ثاني
أكثر الفنانات الأكثر استماعاً في مصر على Spotify
في عام 2020 حتى الآن ، تليها Sia
وCamila Cabello وTones and I وSelena Gomez.
الفنانة شيرين
عبدالوهاب هي سابع أكثر الفنانات استماعاً على سبوتيفي في مصر في عام 2020 حتى الآن،
تليهاDua Lipa ،Ariana
Grande والأسطورة الخالدة Fairuz.
المغنيات
الـ10 الأكثر استماعاً في مصر (بناءً على عدد مرات الاستماع من 1 يناير وحتى 1 مارس
2020):
1. Billie Eilish
2. Halsey
3. Sia
4. Camila Cabello
5. Tones and I
6. Selena Gomez
7. Sherine
8. Dua Lipa
9. Ariana Grande
10. Fairuz
المغنيات
الـ10 الأكثر استماعاً في العالم (بناءً على عدد مرات الاستماع من 1 يناير وحتى 1 مارس
2020):
1. Billie Eilish
2. Taylor Swift
3. Ariana Grande
4. Halsey
5. Camila Cabello
6. Selena Gomez
7. Dua Lipa
8. Nicki Minaj
9. KAROL G
10. Tones and I