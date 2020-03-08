قيرغيزستان.. الشرطة تعتقل عشرات الناشطات في مجال حقوق المرأة

اعتقلت الشرطة في قيرغيزستان العشرات من الناشطات في مجال حقوق المرأة، اليوم الأحد، بعد وقت قصير من مشاهدة الصحفيين للمتظاهرين يتعرضون للهجوم من قبل رجال ملثمين.





وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، تجمع النشطاء في أحد ساحات العاصمة بشكيك في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، لتنظيم مسيرة تضامن ضد العنف في اليوم العالمي للمرأة.





لكن رجالاً ملثمين، كانوا يرتدون القبعات البيضاء اتقليدية في قيرغيزستان، شعروا بالقبعات، هاجموا المتظاهرين، وانتزعوا لافتاتهم ومزقوها، بحضور عدة صحفيين من بينهم مراسل "رويترز".





غادر المهاجمون فور وصول الشرطة إلى المكان وشرعوا في اعتقال نحو 50 ناشطًا، معظمهم من النساء.





ولم يتضح الاتهامات التي قد يواجهونها. ولم يتسن على الفور الاتصال بقسم شرطة بشكيك للتعليق.





نقلاً عن العديد من حالات الزواج القسري والعنف المنزلي، يقول النشطاء، إن حقوق المرأة تتدهور في الجمهورية السوفيتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة وسط تجدد الإيديولوجية اليمينية.



