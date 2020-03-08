جولة تفقدية لوزراء السياحة والصحة والطيران بمعبد الكرنك

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قبل قليل، معبد الكرنك.





وجاءت الزيارة للوقوف على حالة الحركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الأقصر وكذلك العاملين بالقطاع السياحي.



